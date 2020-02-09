تميز إماراتي في «دولية الدراجات المائية» بجزيرة الحديريات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو، رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، سجلت الجولة الثانية من بطولة الإمارات للدراجات المائية التي أقيمت على شاطئ جزيرة الحديريات في أبوظبي تميزاً إماراتياً، ورقماً عالياً من ناحية المشاركة، حيث وصل عدد الدراجات إلى 82 دراجة.

و حظيت المنافسة التي قسمت إلى 11 فئة، بنجاح كبير وتفوق فني برز من خلال المستويات المختلفة التي تم تقديمها في البطولة، إضافة إلى تعدد وتنوع المشاركين، حيث بلغ عدد الجنسيات المشاركة تسع هي الإمارات والكويت والسعودية والبحرين، ولبنان والمغرب وفرنسا وبريطانيا والمجر، وشهدت الجولة حضوراً جماهيرياً كبيراً فاق ثلاثة آلاف متفرج.

وتفوق في فئة «واقف جي بي 2» الفرنسي رافاييل مورين، وحل ثانياً مواطنه ستيفان دولياك، وثالثاً سلمان العوضي من الإمارات، وفي فئة «جالس جي بي 3» تفوق عامر حوير، وحل ثانياً خليفة المرزوقي وثالثاً سالم اليافعي من الإمارات، وتصدر الترتيب العام لهذه الفئة مع نهاية المرحلة عامر حوير برصيد 87 نقطة.

وفي فئة «واقف جي بي 2» حل في المركز الأول عبدالله الحمادي من الإمارات، وثانياً سالم المطوع من الكويت، وثالثاً سلطان الحمادي من الإمارات، واحتفظ عبدالله الحمادي بالصدارة برصيد 92 نقطة، وفي فئة «جالس جي بي 2» حل بالمركز الأول خالد المازمي، ثم حمد يوسف وسلمان العوضي، وجميعهم من الإمارات، وبقيت الصدارة لمصلحة سلمان برصيد 45 نقطة، وجاءت النتائج في فئة كبار المتسابقين لصالح حريز المر بن حريز، بإحراز المركز الأول أمام محمد ميزر المري، وإيان ويكينسون، واستمر حريز في صدارة الترتيب العام برصيد97 نقطة.

ناشئون

Advertisements

وفي فئة «ناشئين 3.3» حل بالمركز الأول أحمد الحمادي، وثانياً سعيد العوضي، وثالثاً سهيل الحمادي، وفي فئة «ناشئين 3.2» حل في المركز الأول راشد سالم طاهر، ثم سهيل راشد الطاير، وفارس إبراهيم رمضان من الكويت، وفي فئة «ناشئين 3.1» حل في المركز الأول سعيد محمد العوضي، ثم علي عيسى آل علي وراشد سالم طاهر.

وكانت المنافسة في فئة «جي بي 4 سبارك» قد أهدت المركز الأول لأحمد الحمادي من الإمارات الذي حقق لقبين في هذه الجولة، وذهب المركز الثاني إلى أحمد الخضاري من الكويت، ثم سعود يوسف من الإمارات، وفي فئة العمالقة وفئة «جالس محترفين»، توج بالمركز الأول الكويتي محمد بو ربيع، وثانياً محمد الباز، وثالثاً يوسف العبد الرزاق، وهي النتيجة التي احتفظت بالصدارة لبوربيع ليصل إلى النقطة 100، ويكون المتسابق الوحيد الذي يكسر هذا الحاجز من النقاط.

وكان ختام المسابقة مع الحركات الاستعراضية التي أهدت لقب أجمل حركات لمحمد علي الهاملي من الإمارات، وثانياً عبد الجليل العوضي من الإمارات، وثالثاً ياسين فضلي من المغرب.

وتوج الفائزين في الختام سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وأحمد الحوسني مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية.

لوحة النجاح

من جهته هنأ سالم الرميثي مدير عام النادي الأبطال الفائزين في كل فئات السباق والمنافسة، الذين سطروا لوحة نجاح للمسابقة على شاطئ الحديريات، كما شكر كل المشاركين والحضور في هذه الجولة. وقال الرميثي: «وصول عدد المسجلين في الجولة إلى 82 دراجاً هو شهادة نجاح للمسابقة. وعلى الرغم من أننا افتقدنا حضور عدد من المشاركين في هذه الجولة بسبب الإصابات وظروف الدراسة، فإن العدد ارتفع إلى رقم لم نكن نتخيّله قبل المنافسة».

وأكد الرميثي أن المكان المتميز على شاطئ الحديريات، حيث أقيمت المنافسة، أسهم في نجاح البطولة بشكل كبير، خاصة أن الإقبال والتفاعل الجماهيري كانا واضحين عبر الحضور الضخم والمتابعة للحدث.

وتابع: «لم نكن نتوقع أن يزدحم الشاطئ بالحضور، نؤمن بأن هذا المكان سيكون نقطة انطلاقة قوية لإقامة سباقات أخرى لاحقاً، ومنافسات وبطولات رياضية تنعش الجانب السياحي أكثر لشاطئ الحديريات».