كلاسيكو أولاد العم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:إبراهيم ربيع

يحل فريق الزمالك في التاسعة والنصف مساء اليوم ضيفاً ثقيلًا على الإسماعيلي، على استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، برصيد 28 نقطة، بعد أن لعب 14 مباراة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز التاسع، برصيد 21 نقطة، بعد أن لعب 16 مباراة.

وطالب الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للزمالك، لاعبيه بحصد النقاط الثلاث للمباراة؛ للوصول للنقطة 31، وملاحقة المقاولين العرب على المركز الثاني، قبل خوض المؤجلات.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الدراويش مكوناً من محمد أبوجبل، وحازم إمام، ومحمد عبدالغني، ومحمود علاء، ومحمد عبدالشافي، وطارق حامد، وأحمد زيزو، وأوناجم، وأوباما، ومصطفى محمد، وأشرف بن شرقي.

في المقابل يسعى الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني للإسماعيلي، لتصحيح مسار فريقه محليّاً بعد الخسارة من أسوان في الجولة الماضية، وهي الخسارة الأولى التي يتلقاها الدراويش منذ تولى جوميز مسؤولية تدريب الفريق، ويتطلع لحصد نقاط المباراة الثلاث؛ للتقدم في سباق مراكز المسابقة، ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج المحلية.

ويفقد الإسماعيلي جهود عدد من لاعبيه في مباراة الزمالك هم، محمد حمدي زكي، وأحمد أيمن للإصابة، ومحمد هاشم للإيقاف، بعد تعرضه للطرد خلال مباراة أسوان الماضية، بينما لم يتحدد موقف الأوغندي باتريك كادو، من المشاركة أمام الزمالك.