ليلـى الرضـا: فرحـة وفــخر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت البطلة ليلى الرضا عن سعادتها بتحقيقها لقب الكأس الغالية، مشيرة إلى أنها لا تستطيع أن تصف فرحتها الكبيرة بما تحقق من إنجاز، وقالت إنها فخورة بهذا اللقب الغالي، وقالت: الفوز الذي تحقق نتاج عمل وجهود مشتركة من جميع منسوبي إسطبلات الوثبة، أشكر كل من وقف خلفي ودعمني خلال السباق، وأتمنى أن أواصل النجاح في بلوغ منصات التتويج خلال السباقات المقبلة.

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