غنتوت يتوج بطلاً لكأس دبي الفضية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق غنتوت بطلاً لكأس دبي الفضية للبولو 2020، إحدى بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية، بعد فوزه في المباراة الختامية على منافسه فريق الإمارات، بتسعة أهداف مقابل ثمانية أهداف ونصف الهدف، في المباراة التي جرت بينهما على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.

وأعرب محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة العليا لسلسلة كأس دبي الذهبية، عن سعادته بالحضور الجماهيري والمستوى المميز للفريقين، والذي عكس التطور الكبير الذي تشهده اللعبة، خاصة على صعيد اللاعبين المواطنين من الجنسين، مؤكداً أن الكأس الذهبية ذات التصنيف العالي سوف تنطلق يوم 17 فبراير الجاري بمشاركة 8 فرق.

شهد الختام مباراة كأس هيلدون بين فريقي زيدان السعودي ومنافسه فريق ذئاب دبي، وفاز فريق زيدان بكأس هيلدون بعد تغلبه على منافسه بنتيجة 11-8.