ماسـة: الحلـم جـاء عكسـياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدمت الفارسة ماسة صاحبة المركز الثاني بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على الدعم والتشجيع خلال السباق مع تقديم التهنئة بعد الوصول لخط النهاية، كما تقدمت بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على الثقة وقدمت له التهنئة بفوز إسطبلات الوثبة.

وأشارت ماسة الى أنها لم تكن متفائلة قبل انطلاق السباق لأنها شاهدت في الحلم أنها لن توفق في الفوز ولكن حلمها جاء عكسياً تماماً بعد أن نجحت في نيل الترتيب الثاني عن جدارة، معبرة عن سعادتها بالنجاح الذي حققته وكشفت أن الجواد «بريسك» له مكانة خاصة في قلبها.