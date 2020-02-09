الوحدة أول بطولة أم الإمارات للجوجيتسو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت أمس، منافسات الجولة الثانية من بطولة أم الإمارات لجوجيتسو السيدات، في صالة مبارك بن محمد الرياضية في أبوظبي، بحضور ميرة سلطان ناصر محمد السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من مسؤولي اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وجمهور كبير من السيدات. وقدمت اللاعبات الإماراتيات اللاتي وفدن من مختلف مناطق الدولة أداءً مشرفاً واستثنائياً، يعكس التطور المستمر لأدائهن، والخبرة التي اكتسبنها على مدى الأعوام الماضية.

وتميزت الجولة الثانية من بطولة أم الإمارات بتواجد عدد من اللاعبات اللاتي حققن نجاحات دولية خارجية، مما أسهم في إثراء المنافسة، وتحقيق الاستفادة القصوى للاعبات الجدد، اللاتي يشاركن للمرة الأولى في مثل هذه البطولات المرموقة.

وتوزعت منافسات الجولة الثانية من بطولة أم الإمارات للجوجيتسو على ثلاث فئات للناشئات تحت 16 عاماً، والشابات تحت 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاماً.

ونجحت لاعبات أكاديمية نادي الوحدة للجوجيتسو في تحقيق المركز الأول، بتسجيلهن ل660 نقطة، وتفوقن على لاعبات أكاديمية نادي الظفرة اللاتي حللن في المركز الثاني برصيد 590 نقطة، وأكاديمية نادي العين بالمركز الثالث برصيد 470 نقطة. وسيتجدد اللقاء في ثالثة جولات البطولة بتاريخ 14 مارس/‏آذار 2020.

وعبرت ميرة سلطان ناصر محمد السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عن سعادتها لحضور هذه البطولة الرائعة، ومكانتها في ترسيخ دور المرأة في الرياضة الإماراتية، كما أبدت إعجاباً كبيراً بالتنظيم المميز، والأجواء الإيجابية، والحضور الجماهيري اللافت.

وتقدمت سميرة مرشد الرميثي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بجزيل الشكر للقيادة الرشيدة، مثنية على دورها العظيم في دعم الحركة الرياضية النسائية في دولة الإمارات. وقالت إن المرأة الإماراتية تشعر بالكثير من الفخر والاعتزاز نظير ما تتلقاه من دعم على أعلى المستويات، حتى أصبحت مبدعة في شتى الميادين الرياضية، وقادرة على تحقيق الإنجازات، وتمثيل الدولة في منصات التتويج المحلية والدولية.

وأضافت: يولي اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وانطلاقاً من عمله وفقاً لرؤية القيادة الحكيمة، أهمية قصوى لتمكين ودعم الرياضيات الإماراتيات، ويفسح لهن المجال للإبداع على الساحة الرياضية؛ ليتمكنّ من تحقيق المزيد من النجاحات في بيئة تناسبهنّ.

هذا وعبرت لاعبة أكاديمية نادي الوحدة للجوجيتسو شما النوفلي، حزام أزرق، الفائزة بذهبية وزن 70 كجم فئة الشباب، عن سعادتها البالغة بما حققته، وقالت: لقد كانت الأسابيع الماضية مملوءة بشعور الحماس والترقب لهذه البطولة الرائعة، اعتمدت بشكل كامل على المواظبة على التمارين اليومية، والتدرب بشكل مكثف للارتقاء بالأداء إلى مستوى هذه المنافسة، والحمد لله حققت الميدالية الذهبية. أنا سعيدة جداً بمشاركتي في بطولة أم الإمارات التي أصبحت واحدة من البطولات المنتجة للمواهب. خضت مواجهات صعبة اليوم، ولكن بالتصميم والإرادة نلت ما أستحقه.