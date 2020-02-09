راشد العوبد: سخّرنا إمكاناتنا لتقديم خدمة مميزة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواكب قناة الشارقة الرياضية التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون مجريات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بتغطية شاملة.

وخصصت القناة شبكة مراسلين منتشرين في المنشآت ال13 التي تحتضن المنافسات والتدريبات، علاوة على استوديو ربط خاص لجميع المنافسات، يستضيف أبرز المحللين الرياضيين، واللاعبات والأجهزة الفنية ومسؤولي الوفود، يبث على الهواء مباشرة على مدى 10 ساعات يومياً، إلى جانب التغطيات التي تتولاها مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها.كما تبث القناة تغطية للحدث عبر ثلاثة برامج رئيسية هي «من الإمارات» و«الخط الرياضي»، و«ملاعبنا»، وبشبكة مراسلين يتقدمهم محمد رمضان وأمل محمد وعلي آل علي وزكريا مستوي إضافة الى إيمان محمد وعلي الكلباني، كما وفّرت القناة لجميع وسائل الإعلام العربية والعالمية فرصة الاستفادة من بثّها المباشر عبر بثّ خاص (Satellite link).

وأكد راشد العوبد، مدير قناة الشارقة الرياضية أن تواجد القناة لحظة بلحظة مع اللاعبات ينسجم مع رؤية الهيئة الرامية إلى تفعيل دور الإعلام المساند لمسيرة التنمية المجتمعية التي تعد الرياضة أحد أبرز مقوماتها، مشيرا إلى أن القناة سخّرت جميع امكانياتها لتقديم خدمة مميزة للجماهير ولضمان مواكبة مهنية ومثالية متواصلة طيلة أيام الحدث.