منافسـات قـوية فـي بطولة فخر الأجـيال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمود شرف

حفلت أشواط جير تبع العامة والملاك بمنافسة قوية في بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وشهدت أشواط جير تبع العامة والملاك مشاركة نحو 300 طير، سعى خلالها الصقارون لكسب الجوائز المالية التي بلغت مليونين و450 ألف درهم موزعة على الأشواط العشرة، على أن تختتم اليوم الأحد منافسات العامة والملاك بإقامة أشواط «القرموشة».

في أشواط العامة، حصد هزاع محمد المحمود لقب شوط جير تبع فرخ الرمز، وجاء ثانياً عبدالله خلفان القبيسي، وثالثاً بطي خلفان القبيسي، وتفوق خالد ناصر الهاجري في شوط جير تبع جرناس الرمز، وجاء ثانياً عيد المنصوري، وثالثاً حميد المنصوري، ونال حميد المنصوري المركز الأول في شوط جير تبع فرخ رئيسي، وجاء ثانياً خلفان شافي المنصوري، وثالثاً سعيد عبيد المهيري.

وتفوق خالد ناصر الهاجري في شوط جير تبع جرناس رئيسي، وجاء ثانياً أحمد المهيري، وثالثاً سهيل بن غدير الكتبي، وحقق أحمد عبدالله بوهليبة لقب شوط جير تبع فرخ نقدي، ونال حميد راشد المنصوري المركزين الثاني والثالث.

وفي أشواط العامة الملاك، توج حميد محمد الطاير بلقب شوط جير تبع فرخ الرمز، ونال سلطان راشد المنصوري المركزين الثاني والثالث، وكسب سلطان راشد المنصوري لقب شوط جير تبع جرناس الرمز، وجاء ثانياً عبيد الشامسي، وثالثاً حمد بن مجرن، وتفوق حميد محمد الطاير في شوط جير تبع فرخ الرئيسي، محققاً المركز الأول بالطير «النخبة»، وجاء ثانياً عبدالله الكتبي بالطير، ومحمد سعيد المنصوري ثالثاً.

وحقق سلطان راشد المنصوري المركز الأول في شوط جير تبع جرناس الرئيسي، وجاء ثانياً بطي أحمد بن مجرن، وثالثاً محمد جمعة الكتبي، وجاء الختام بفوز منصور بطي المنصور، في شوط جير تبع فرخ النقدي، ونال المركز الثاني بطي القبيسي، والثالث بطي مجرن.

وأكد دميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة، أن إضافة أشواط الملاك ساهمت في جذب مشاركين جدد يتواجدون للمرة الأولى إلى جانب الصقارين من أصحاب الخبرة، وهو ما نتج عنه توزيع الألقاب في الأشواط بين مختلف الصقارين، كما أن حجم المشاركة المستجدة من شأنه أن يجعلنا نرى أبطالاً جدداً في النسخ المقبلة.

وأجمع الصقارون على روعة الأجواء في بطولة فخر الأجيال، خصوصاً في أشواط العامة والملاك ذات التنافس المفتوح والمثير، وأكد ماجد سعد المنهالي، أن التواجد في هذا الحدث هو أمر إيجابي سواء لمن حقق الفوز أو حتى شارك ليعيش هذه الأجواء الأخوية الجميلة، فيما اعتبر طارق عبيد الزريف، أن إطلاق أشواط الملاك ساهم في زيادة الحماس والتنافس في فئة العامة، وأكد محمد مصبح، أن بطولة فخر الأجيال باتت علامة فارقة في بطولات الصيد بالصقور، ومحطة يترقبها الجميع سنوياً.