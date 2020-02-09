شكرا لقرائتكم خبر عن ستيفن سيجال ضيف السباق والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حضر الممثل الأمريكي الشهير ستيفن سيجال أمس من داخل قرية الوثبة وقدم جزيل شكره وتقديره لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على دعوته له لحضور السباق، مبيناً أن حب الخيول جزء من حياة عائلته لذلك يحرص على التواجد بجانب الخيل ومتابعة السباقات المختلفة.
وقال: أحرص على التواجد في دولة الإمارات التي أحبها جداً وأحب أبوظبي التي أتواجد بها كثيراً وأشعر فيها براحة نفسية.
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