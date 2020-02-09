ريتشارليسون «تجمد» عند رؤية رونالدو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف البرازيلي ريتشارليسون (22 عاماً)، مهاجم إيفرتون الإنجليزي، عن أنه صُعق وتجمد في مكانه، عندما شاهد أيقونته ومواطنه الظاهرة رونالدو، لأول مرة في حفل بالعاصمة البريطانية لندن، وقال: «تجمدت، وقال لي صديقي اطلب التقاط صورة معه، وأنا أحتفظ بها الآن في منزلي، كانت لحظة مجنونة، ومازلت أشاهد أهدافه في هاتفي، احتفلت بهدفي في شباك بيرو بارتداء حذاء أصفر تكريماً له، قبل 4 سنوات كنت أحلم في منزلي بالبرازيل وانظروا الآن، استمعوا لي عندما طالبت بتحسين الصحة والخدمات في البرازيل لأنني اليوم أحمل الرقم 9 في المنتخب».

وعن اهتمام برشلونة بخدماته قال: «تلقيت رسائل كثيرة تسألني عن الموضوع وقلت لهم لا علم لي بشيء، سأل وكيل أعمالي إدارة النادي وقالوا شائعات لكن لطيفة».

ولم يتقن ريتشارليسون الإنجليزية بعد، ويقول لاعب فلومينيزي وواتفورد السابق عن حياته: «في أيامي الأولى بإنجلترا لم أكن معتاداً على الطعام، لذا اكتفيت بالبرجر والكوكا كولا في الوجبات الثلاث».

وروى المهاجم الذي عانى الفقر في صغره، وكان بعد انفصال والديه يبيع الحلوى، ويغسل السيارات، ويساعد في مزرعة جده، كيف أضاع كلبه على الشاطئ، وفور استغاثته عبر «السوشيال ميديا» تجمع العشرات للبحث عنه.. وأضاف: «لم أتوقع ردة الفعل الكبيرة، أهديت قميصين للشخصين اللذين عثرا عليه، ولحسن الحظ كانا مشجعين لإيفرتون».