النجم الساحلي ينهي عقد غاريدو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن فريق النجم الساحلي التونسي إنهاء التعاقد مع المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو «بالتراضي» بسبب «تراجع مردود الفريق»، على أن يشرف المدرب المساعد عماد بن يونس على الفريق مؤقتاً. ويواجه النجم الساحلي الوداد المغربي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا في 28 فبراير الحالي.

يذكر ان غاريدو يملك تجربة واسعة بإشرافه على عدة فرق أوروبية وإفريقية وآسيوية على غرار العين ونادي فياريال وريال بيتيس الإسبانيين وكلوب بروج البلجيكي والأهلي المصري والرجاء البيضاوي.