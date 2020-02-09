علي رضا.. صاحب أجمل هدف في يناير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

حصد مهاجم برايتون الإنجليزي علي رضا جاهانباخش (26 عاماً) جائزة أفضل هدف في إنجلترا عن شهر يناير/كانون الثاني؛ بعد المقصية الرائعة في شباك تشيلسي على ملعب أميكس، والتي أحرز بها التعادل؛ ليكون بذلك اللاعب الثاني في برايتون الذي يفوز بهذه الجائزة عبر التاريخ بعد أنتوني نوكايرت في 2019.

وقال الجناح الإيراني الذي شارك حينها من الدكة: كان لدي شعور أن التسديد بمقصية هو فرصتي الوحيدة لمعانقة الكرة للشباك؛ لكن كما شاهدتم ردة فعلي، لم أكن أتوقع أن تلامس كرتي الشباك، لم أكن لأتمنى هدفاً أجمل من هذا في المباراة، إنه أجمل هدف سجلته في مسيرتي على الإطلاق.

بدأ علي رضا مشواره في ناشئة فريق رشت قبل أن يلحق بأكاديمية نادي داماش جيلان في 2008، وبسن ال17 في 2011 أصبح واحداً من أصغر لاعبي الفريق الأول للنادي عبر التاريخ وسجل أول أهدافه في 15 يناير/كانون الثاني 2012 في مباراة الفوز على نادي فجر. انتقل الجناح السريع علي رضا إلى هولندا عام 2013 عندما انضم إلى صفوف أن إي سي في تجربته الأوروبية الأولى، وقد أنقذه من هبوط محتوم بتسجيل هدفين في شباك أياكس العريق في 2014، وقد اختير وصيفاً لنجم منتخب هولندا ممفيس ديباي كأفضل موهبة شابة في هولندا ثم نال جائزة أفضل لاعب في الدوري موسم 2014-2015 بتسجيل 12 هدفاً و18 تمريرة حاسمة، لينتقل في صيف 2015 إلى نادي ألكمار، وحصد جائزة أفضل جناح موسم 2017-2018 بالدوري الهولندي، وأصبح أول لاعب آسيوي يتوج هدافاً في بطولة محلية أوروبية، وفي صيف 2018 انتقل علي رضا لصفوف برايتون الإنجليزي، مقابل مبلغ قياسي للنادي الإنجليزي لم يكشف عنه.