نجـاح كبير لمـزاد المجموعة العلـمية المتقدمـة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت منصة ميدان المرموم، مساء أمس الأول، فعاليات مزاد الهجن العربية السابع والعشرين، والذي أقامته المجموعة العلمية المتقدمة، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، وعرضت من خلال المزاد 30 مطية تنحدر من سلالات فاخرة في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة، وحصل المزاد على اهتمام ملاك الهجن، عشاق الأصالة الذين قاموا بشراء جميع المطايا المعروضة.

ونجح كاسب بن سالم المسافري في الحصول على ملكية البكرة المنحدرة من سلالة الأب (أبو الأبيض) وأمها (غرام)، مقابل 800 ألف درهم، وبالمقابل لم يفرط راشد بن طفلة المري في الحصول على ملكية البكرة من الأب (ناصي المختبر) والأم (منذرة)، وانتقلت ملكيتها له بعد أن دفع 700 ألف درهم.

وتمكن كاسب بن سالم المسافري من الظفر بالبكرة من الأب (مغادر المختبر) والأم (النداوية بنت بطاش) وذلك في مقابل 600 ألف درهم، وهو ذات المبلغ الذي بيع به القعود المنحدر من سلالة الأب (بدران الرئاسة) والأم (بنت الساعية).

ومن جانبه، قال راشد عبدالله النعيمي مساعد الرئيس التنفيذي للمجموعة العلمية المتقدمة، إن النجاحات المتصلة التي تحققها مزادات المجموعة تعود بالمقام الأول إلى السلالات النادرة التي تعرض من خلال المزادات، وقال: هذه هي المرة الأولى التي نقيم فيها المزاد بدبي، كل الملاك يسعون لاقتناء هذه السلالات النادرة التي برزت بشكل كبير على ميادين الدولة والميادين الخارجية. وأشار النعيمي إلى أن الملاك يفضلون دائماً الحصول على مطايا السباقات في سن صغيرة حتى يحصلوا منها على العطاء الأقصى من السن الصغيرة وحتى سن الحول والزمول.

وقال: هناك أمثلة كثيرة من المطايا المميزة التي اشتراها الملاك من مزاداتنا وحققت لهم نجاحات باهرة في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة، منها (كحال) لهجن العاصفة الفائزة السنة الماضية بسيف صاحب السمو رئيس الدولة الفضي للحول المهجنات بميدان الوثبة باسم (شنذارة).

وكانت المجموعة العلمية المتقدمة أجرت سحباً على جائزة سيارة نيسان باترول، وتم ذلك عقب نهاية المزاد لجميع المزايدين الذين ذهبت إليهم مطايا المزاد، وابتسم الحظ في السحب للمزايد كاسب بن سالم المسافري الذي حصل على السيارة الفاخرة.