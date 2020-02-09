إنييستــا يقــود فيسيل كوبي للقب السوبر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد النجم الدولي الإسباني السابق أندريس إنييستا فريقه فيسيل كوبي إلى الفوز باللقب الثاني في تاريخه، بإحرازه الكأس السوبر اليابانية، بعد فوزه على يوكوهوما مارينرز بطل الدوري بركلات الترجيح 3-2 إثر تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي في سايتاما.
وسبق لنجم برشلونة السابق، البالغ من العمر 33 عاماً، أن قاد فيسيل في الأول من الشهر الحالي إلى إحراز اللقب الأول في تاريخه، بتتويجه بطلاً لكأس الإمبراطور.
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