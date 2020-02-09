شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة كرة شباب الأهلي تكرم 3 عمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” في لفته تجسد معاني التآلف واحترام الآخرين، اعتلى ثلاثة من عمال الخدمات المساندة منصة التتويج لمدرسة الكرة بنادي شباب الأهلي (مركز العوير)، إذ تم تكريمهم في احتفالية ضمت أعضاء الجهاز الإداري والفني ولاعبي فريق 11 سنة (أ، ب، ج، د)، تقديراً لجهودهم التي ساهمت في فوز الأكاديمية بالفئة الذهبية (المركز الأول)، على مستوى أكاديميات كرة القدم بأندية دبي للعام الثاني توالياً. وأكد أعضاء الجهاز الإداري والفني للفريق، أهمية العمل بروح الفريق والتعاون المثمر والبناء الذي يساهم في تحقيق الإنجازات والبطولات.

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