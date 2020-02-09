إيفرتون يقترب من المراكز الأوروبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقترب إيفرتون، المتجدد بقيادة مدربه المحنك الإيطالي كارلو أنشيلوتي، من المراكز المؤهلة إلى الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بفوزه على ضيفه كريستال بالاس 3-1 في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

وصعد إيفرتون إلى المركز السابع برصيد 36 نقطة.

ومنذ ان استلم أنشيلوتي تدريب إيفرتون في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، نجح في قيادة إيفرتون إلى تحقيق الفوز في 5 مباريات والتعادل في اثنتين مقابل خسارة واحدة. وقال أنشيلوتي «منذ قدومي قام لاعبو الفريق بعمل رائع. الآن نملك الإمكانية للتفكير بالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)».