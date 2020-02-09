شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد وهزاع بن زايد يشهدان كأس رئيس الدولة للقدرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة في نسخته ال 21 لمسافة 160 كم الذي أقيم أمس على ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي.

ونال اللقب إسطبلات الوثبة العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي أبوظبي للفروسية عبر الفارسة ليلي عبد العزيز الرضا التي تعتبر الفارسة الأولى التي تتوج باللقب الغالي منذ انطلاقة الحدث في عام 2000، كما فازت زميلتها ماسة عدنان من نفس الإسطبل بالمركز الثاني.

وحرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على تقديم التهنئة للفارستين وطاقم إسطبلات الوثبة على الإنجاز بنيل لقب الكأس الغالية عقب الوصول لخط النهاية، وبارك لأخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان التتويج بالكأس الغالية، مبيناً أن سموه عودنا على المنافسة الشريفة، مقدماً له التهنئة وقال: «بو زايد يستاهل»، وأشار سموه إلى أن خيوله ستعود للتعويض في الموسم المقبل، وأضاف سموه: الوثبة الإسطبل الثاني بالنسبة لي، نحن نتنافس مع بعضنا البعض لكننا أخوان، أنا أحب الفوز لأخي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وهو يحب لي الفوز، هذه الروح الرياضية والمحبة هي التي تطور الرياضة.

وعقب انتهاء السباق وعند خط النهاية حرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على تقديم التهئنة للفارستين الفائزتين من إسطبلات الوثبة.

وتطرق سموه إلى النقلة النوعية التي تشهدها رياضة الفروسية، باهتمام من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وقال: في البدايات كنا نؤجر خيولاً من الخارج ثم نقوم بإرجاعها لأصحابها والآن تطورنا وصرنا في وضعنا الحالي بسبب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وأكد سموه أن مستقبل رياضة الفروسية في الإمارات للأفضل دائما بدعم أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، وبفضلهم سنمضى للمراكز الأولى.

وحول تفاصيل السباق قطعت ليلى الرضا الفائزة بالمركز الأول المسافة الإجمالية للسباق في6:03:21 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 26.42 كم في الساعة، وحلت في المركز الثاني الفارسة ماسة عدنان على صهوة «بيرسك» من إسطبلات الوثبة بزمن 6:03:22 ساعة وبمعدل 26.42 كم في الساعة.

وحل الفارس عبدالله غانم المري في المركز الثالث على صهوة «فولكان فيوللايف» من إسطبلات «F3» بزمن قدره 6:06:24 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 26.20 كم في الساعة، فيما حلت في المركز الرابع الأرجنتينية كاتلينا باستونز على صهوة «كيلاريتا» من إسطبلات «F3» بزمن 6:07:02 ساعة وبمعدل 26.15 كم في الساعة.

وتنظم السباق قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة بالتنسيق مع اتحاد الفروسية، ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة المسعود للسيارات.

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توج الأبطال الفائزين في ختام المنافسات اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية ومسلم العامري مدير قرية الوثبة العالمية للقدرة، وأحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات في القرية.

وتحظى البطولة باهتمام كبير من الفرسان الذين يتطلعون لوضع بصماتهم في سجل البطولة بين قائمة الأبطال ما يعطي السباق المزيد من التحدي والقوة والإثارة التي دائماً ما اتصف بها خلال نسخه الماضية منذ انطلاقته الأولى في عام 2000.

وحصل الفائزون بالمراكز العشرة الأولى في الفردي على 10 سيارات وسيارة للفريق الفائز بالمركز الأول بلقب الفرق برعاية مجلس أبوظبي الرياضي والمسعود للسيارات، إضافة إلى 100 ألف درهم لكل فارس يكمل السباق بنجاح.الحضرمي: حضور الشيوخ دافع لتقديم الأفضل

أكد محمد الحضرمي مدير الفعاليات بقرية الإمارات العالمية للقدرة أن القرية تزينت وتشرفت باستضافة سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة الحدث الأبرز والأغلى.

وقال: سعدت القرية بحضور ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي للسباق الشيء الذي مثل دافعاً لكل الفرسان والفارسات لتقديم أفضل المستويات في السباق.

وأكد الحضرمي أن السباق حقق نجاحاً كبيراً وقال إنهم في قرية الوثبة يعتبرون سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة بمثابة عيد لكل محبي الخيول وخاصة سباقات القدرة، مضيفاً: أهمية السباق جعلت الجميع في قرية الوثبة وأعضاء اللجنة المنظمة يبذلون أقصى مجهود حتى يخرج السباق بصورة مشرفة تليق بالاسم الذي يحمله.