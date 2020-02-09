أتلانتا رابع الدوري الإيطالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استغل أتلانتا خسارة روما أمام بولونيا، وانفرد بالمركز الرابع بفوزه على مضيفه فيورنتينا 2-1 أمس، في المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وكان روما افتتح المرحلة الجمعة، بسقوطه على أرضه أمام بولونيا 2-3؛ ليتوقف رصيده عند 39 نقطة مقابل 42 لأتلانتا، علماً بأن الفريقين سيلتقيان في الجولة المقبلة على أرض الأخير.

وتأتي النتيجة الرائعة لأتلانتا صاحب أقوى هجوم في الدوري هذا العام (61 هدفاً في 23 مباراة) قبل 10 أيام من مواجهته لفالنسيا الإسباني، في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وستكون أبرز مباريات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي تلك التي تجمع بين قطبي مدينة ميلانو إنتر وميلان اليوم الأحد.