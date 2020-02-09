محمد بن ثعلوب يبحث مستقبل بطولات الجودو مع ماريوس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو مساء أمس الأول اتصالاً هاتفياً من ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو ثمن خلاله رسالته التي تسلمها من ناصر التميمي أمين السر العام، وأمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، الذي سيحضر اجتماعات الاتحاد الدولي للجودو اليوم في العاصمة الفرنسية باريس على هامش بطولة جراند سلام باريس التي تختتم اليوم.

وتضمنت الرسالة بعض المقترحات الفنية بشأن بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو الكبرى التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 22 حتى 26 أكتوبر المقبل بصالة أرينا مبادلة بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وشرح ماريوس لمحمد بن ثعلوب التعديلات التي أحدثها الاتحاد الدولي للجودو على خططه لعام 2020، بسبب فيروس كورونا، والذي أدى لغياب منتخب الصين للجودو عن بطولة فرنسا، ومن المتوقع غيابه عن بطولة دوسلدروف في فبراير الجاري، وأكد ماريوس أن اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجودو في باريس سيناقش ما هو مطلوب عمله في ظل الظروف التي تمر بها الصين والعالم من هذا المرض، مما يتطلب تضامن أسرة الجودو مع الرياضيين الصينيين بعد أن تقدم دولي الجودو بمقترحات للجنة الأولمبية الدولية بشأن بعض الحلول لكيفية حل هذه المشكلة فيما يتعلق بمشاركة أبطال الجودو الصينيين، وتضمن اقتراح الاتحاد الدولي للجودو تأهل 14 لاعباً ولاعبة من الجودو من مختلف الأوزان، مباشرة بترشيح من الاتحاد الصيني للجودو، حرصاً من الاتحاد على تواجدهم.

من جانب آخر، وضعت قرعة بطولة جراند سلام باريس للجودو الكبرى،التي انطلقت مساء أمس لاعبنا فيكتور (وزن 73 كجم) في مواجهة اللاعب ريج مارك من جزيرة أندورا، بينما يلعب لاعبنا إيفان في منافسات وزن تحت 100 كجم مع المخضرم الفرنسي ماريت سيرلي.