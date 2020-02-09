العين والشارقة يخسران بالتعادل ويربحان الأداء الجميل

قدم فريقا العين والشارقة وجبة كروية دسمة في ختام الجولة ال 16 من دوري الخليج العربي وتقاسما من خلالها نقاط المباراة بعد أن انتهت القمة بالتعادل 1-1 في مواجهة حبست الأنفاس، وشهدت إثارة بالغة حتى صفارة النهاية، وإن كانت انتهت بخسارة كل فريق نقطتين.

وأوفت القمة بوعودها فنياً في الملعب، ومن ناحية الحضور الجماهيري في المدرجات الذي تجاوز 12 ألف متفرج، وكان سبباً رئيساً في استمرار الإثارة.

وبعد المباراة اتفق المدربان في المؤتمر الصحفي على قوة المواجهة وارتفاع مستواها الفني واستمتاع الجماهير بها، ولكنهما اختلفا في أحقية واستحقاق النقاط الثلاث، حيث رأى عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة أن النتيجة عادلة بحصول كل طرف على نقطة باعتبار تفوق كل طرف في شوط واحد، في حين ذهب بيدرو إيمانويل مدرب العين إلى استحقاقهم الكامل لنقاط المباراة قياساً على السيطرة الميدانية لفريقه في الشوط الثاني والكم الهائل من الفرص لمهاجميه، مستشهداً بالإحصاءات التي تقول: إن لديهم 29 تسديدة على المرمى، و15 ضربة ركنية بجانب سيطرة ميدانية وصلت إلى 75%. وبدأ مدرب العين حديثه بالإشادة بأداء فريقه في المباراة، ووصفه بأنه كان رائعاً بكل معنى الكلمة في الميدان. وقال: لم نكن نستحق خسارة نقطتين أمام الشارقة، فقد قدمنا مباراة رائعة في شوطها الثاني، وأهدرنا العديد من الفرص، وكما رأيتم، فقد استقبلنا هدفاً بعد دقيقتين من البداية، وكان لا بد من القتال من أجل الحصول على النقاط وتحسين وضعنا في جدول الترتيب، وفي النهاية نجحنا في التعادل، وهو لم يكن عادلاً مقارنة بالأداء والفرص المهدرة.

وعن رأيه في أداء الحكم قال بيدرو: أعتقد أن الحكم سيطر على مجريات اللقاء، ولكن كان من الممكن أن يمنحنا دقائق إضافية أخرى نتيجة تعمد لاعبي الشارقة السقوط في الشوط الثاني، وكان بإمكان هذه الدقائق أن تمنحنا النقاط كاملة في ظل السيطرة والهجمات المتتالية من جانبنا، كما أننا نعمل على تقديم كرة قدم حقيقية تكون جاذبة للحضور الجماهيري.

من جانبه، هنأ عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة لاعبي الفريقين على الأداء والمجهود الكبير الذي بذلوه طوال زمن المباراة، مؤكداً أن نتيجة التعادل كانت عادلة قياساً على تفوق كل طرف في شوط، وقال: المباراة كانت جيدة من الجانبين تفوقنا فيها في البداية، وسجلنا هدفاً مبكراً، وأهدرنا بعده أكثر من فرصة، فيما استحوذ العين على الشوط الثاني وسيطر على مجرياته، وهو أمر طبيعي بالنسبة لفريق بحجم العين متأخر بهدف في أرضه ووسط جماهيره، وفي اعتقادي أن النتيجة النهائية عادلة، كما أرى أن النقطة من ملعب العين أمر إيجابي.

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وحول ما إذا كان يعتبر النقطة خسارة في ظل التنافس القوي بين فرق الصدارة قال العنبري: كما ذكرت التعادل من وجهة نظري عادل، والنقطة من العين أمر إيجابي بالنسبة لي.

احترام العين

من جهة أخرى، عبر لاعب الشارقة كايو لوكاس عن سعادته البالغة بعودته مرة أخرى باللعب في استاد هزاع بن زايد حتى لو كان ذلك ضد فريقه السابق، مشيراً انه لم يكن يتوقع أن يلعب لنادٍ آخر غير العين، ولكنه عالم الاحتراف، وذكر أنه رفض الاحتفال بعد تسجيله هدف التقدم في الدقيقة الثانية لاحترامه التام لفريق العين ولجماهيره.

مشادة حادة واعتذار