قال الإعلامي "كريم حسن شحاتة"، إن "مرتضى منصور"، رئيس الزمالك قرر الإستغناء عن خدماته بقناة النادي، لعدم إتباعة للسياسة المعمول بها داخلها.
وتابع "كريم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : إدارة قناة الزمالك، قررت الإستغناء عن خدماته، بعد استضافته للحكم أحمد الشناوى الذى اكد على صحة هدف الأهلى الثاني فى شباك بيراميدز
وأضاف : رفضت قرار الإقالة، وقررت إستمراره بالقناة إلا أن الجو العام لايساعده على البقاء، خاصة أن سياسة القائمين على القناة تتصادم مع النهج الذى يسير عليه كإعلامي محايد.
وأختتم الإعلامي "كريم حسن شحاتة" حديثه قائلا : كنت عاوز أعمل روح رياضية، وأنا مش هطبل لحد، ليس لدي علاقة بما تقوم به قناة الأهلي ولا نثير الفتن، كل المحللين وخبراء التحكيم أكدوا على صحة هدف الأهلي
كان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة قناه الزمالك، قرر احالة كريم حسن شحاته مذيع برنامج زملكاوي للتحقيق بسبب استضافته للشناوي والدفاع عن هدف الاهلي الثاني فى مرمي بيراميدز واقحام نادي الزمالك في مشكلة بين الاهلي وبيراميدز الزمالك ليس له علاقه بها .
كانت هذه تفاصيل خبر «كريم شحاتة» عن رحيله من قناة الزمالك : إعلام المصريين رفض رحيلي عن القناة ..وأنا مش هطبل لحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.