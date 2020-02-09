«كريم شحاتة» عن رحيله من قناة الزمالك : إعلام المصريين رفض رحيلي عن القناة ..وأنا مش هطبل لحد

قال الإعلامي "كريم حسن شحاتة"، إن "مرتضى منصور"، رئيس الزمالك قرر الإستغناء عن خدماته بقناة النادي، لعدم إتباعة للسياسة المعمول بها داخلها.

وتابع "كريم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : إدارة قناة الزمالك، قررت الإستغناء عن خدماته، بعد استضافته للحكم أحمد الشناوى الذى اكد على صحة هدف الأهلى الثاني فى شباك بيراميدز

وأضاف : رفضت قرار الإقالة، وقررت إستمراره بالقناة إلا أن الجو العام لايساعده على البقاء، خاصة أن سياسة القائمين على القناة تتصادم مع النهج الذى يسير عليه كإعلامي محايد.

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وأختتم الإعلامي "كريم حسن شحاتة" حديثه قائلا : كنت عاوز أعمل روح رياضية، وأنا مش هطبل لحد، ليس لدي علاقة بما تقوم به قناة الأهلي ولا نثير الفتن، كل المحللين وخبراء التحكيم أكدوا على صحة هدف الأهلي

كان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة قناه الزمالك، قرر احالة كريم حسن شحاته مذيع برنامج زملكاوي للتحقيق بسبب استضافته للشناوي والدفاع عن هدف الاهلي الثاني فى مرمي بيراميدز واقحام نادي الزمالك في مشكلة بين الاهلي وبيراميدز الزمالك ليس له علاقه بها .