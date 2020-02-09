أسوان يواصل الصحوة بفوزه على الاتحاد السكندري

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واصل أسوان صحوته محققا الفوز الثالث تواليا على حساب مضيفه الاتحاد السكندري بهدف نظيف سجله فادي فريد (80) السبت بملعب المكس في افتتاح مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

وهو الفوز الرابع لأسوان هذا الموسم والاول على الاتحاد السكندري منذ 21 عاما وتحديدا منذ 21 اذار/مارس 1999 بهدف النيجيري اسحاق اول في إستاد الاسكندرية.

ورفع اسوان رصيده الي 18 نقطة ليرتقي الى المركز الحادي عشر ، فيما واصل الاتحاد السكندري نتائجه المتواضعة ، ولم يحقق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي ، وتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الرابع.

وانهى سموحة صيامه عن الانتصارات بعد ست مباريات تواليا على حساب مضيفه اف سي مصر بهدف نظيف سجله الوافد الجديد صلاح محسن معارا من الاهلي في انتقالات كانون الثاني/يناير الماضي (77).

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تلك النتيجة رفع سموحة رصيده الي 24 نقطة وصعد الى المركز السادس ، فيما واصل اف سي مصر سلسلة نتائجه السلبية بتعرضه للخسارة السادسة تواليا والعاشرة هذا الموسم ، والاولي تحت قيادة المدير الفني الجديد خالد جلال الذي تولى المسؤولية خلفا للمستقيل عبد الناصر محمد عقب الخسارة في الجولة الماضية امام طلائع الجيش برباعية نظيفة وتجمد رصيد الفريق عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر الاخير.

وتعادل الانتاج الحربي مع مصر المقاصة 1-1 في ملعب المقاولون العرب.

تقدم الانتاج الحربي عن طريق محمد بازوكا (33)، وتعادل للمقاصة عمرو مرعي (74).

بتلك النتيجة واصل المقاصة غيابه عن الفوز للجولة الثالثة عشرة على التوالي ، منذ اخر فوز حققه الفريق على حساب المصري بهدف نظيف في الجولة الرابعة في 17 تشرين الاول/اكتوبر الماضي.