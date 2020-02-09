شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 9 / 2 / 2020 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة حرس الحدود والجونة على ستاد المكس بالإسكندرية ومباراة الاسماعيلى والزمالك على ستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة للمسابقة المحلية.

موعد مباراة حرس الحدود والجونة

تقام مباراة حرس الحدود والجونة في تمام الخامسة عصر اليوم الاحد على ستاد المكس بالإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين اللذان يمتلكان نفس الرصيد من النقاط يدخلها الحدود بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الجونة على وادى دجلة بهدف دون رد في إطار نفس الجولة.

ويحتل حرس الحدود المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 3 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.

موعد مباراة الاسماعيلى والزمالك

تقام مباراة الاسماعيلى والزمالك في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الاحد على ستاد الإسماعيلية في مواجهة يدخلها الفارس الأبيض منتشياً بعد الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة ليعوض تعثره الأخير أمام وادى دجلة، فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، فى الجولة الخامسة عشر من منافسات المسابقة المحلية ، بينما خسر الدراويش من أسوان بهدفين مقابل هدف في إطار نفس الجولة، وتمثل مباراة الليلة مواجهة فرنسية خالصة بين الثنائى كارتيرون مدرب الزمالك وجوميز مدرب الإسماعيلى.

Advertisements

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 8 وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكهم 10 أهداف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 3 وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.