شكرا لقرائتكم خبر عن سالجادو: الدورى المصرى يشبه الإسباني.. وصلاح صنع التاريخ مع الريدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم الإسباني الأسبق ميشيل سلجادو، المدرب السابق بالجهاز الفني للمنتخب الوطنى، أن مصر يوجد بها عدد كبير من النجوم، ولكن تحتاج بعض النظام فقط، حتى تسطع فى سماء العالمية.

أضاف سلجادو في تصريحات تلفزيوينة قائلا: "أول شغل ليا في مصر كان مساعد لمدرب المنتخب لذلك لدي أصدقاء كثيرة هنا، وأتابع الدوري المصري وهو يشبه الدوري الإسباني والأهلي والزمالك مثل ريال مدريد وبرشلونة وأتمنى لعب المصريين في الدوريات الانجليزية والأسبانية مثل محمد صلاح وحجازي واعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد لاعبين اكثر في الدوريات الخارجية، واللعب في أفريقيا صعب بسبب الأجواء والملاعب، ومصر مليئة بالمواهب لكنها تفقد قوة المنافسات".

وأكد سالجادو أن محمد صلاح، لاعب كبير ومميز وأنه سعيد بالعمل معه في المنتخب المصري وإنه قادر على حصد لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول، مضيفًا: "الدوري الانجليزي أكبر الدوريات في العالم ومحمد صلاح صنع التاريخ في ليفربول والوجه الأفضل له ريال مدريد".