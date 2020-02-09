سالجادو: الدورى المصرى يشبه الإسباني.. وصلاح صنع التاريخ مع الريدز

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أضاف سلجادو في تصريحات تلفزيوينة قائلا: "أول شغل ليا في مصر كان مساعد لمدرب المنتخب لذلك لدي أصدقاء كثيرة هنا، وأتابع الدوري المصري وهو يشبه الدوري الإسباني والأهلي والزمالك مثل ريال مدريد وبرشلونة وأتمنى لعب المصريين في الدوريات الانجليزية والأسبانية مثل محمد صلاح وحجازي واعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد لاعبين اكثر في الدوريات الخارجية، واللعب في أفريقيا صعب بسبب الأجواء والملاعب، ومصر مليئة بالمواهب لكنها تفقد قوة المنافسات".
وأكد سالجادو أن محمد صلاح، لاعب كبير ومميز وأنه سعيد بالعمل معه في المنتخب المصري وإنه قادر على حصد لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول، مضيفًا: "الدوري الانجليزي أكبر الدوريات في العالم ومحمد صلاح صنع التاريخ في ليفربول والوجه الأفضل له ريال مدريد".
وأوضح النجم الإسباني الأسبق أن تجربته مع المنتخب الوطني لا تقدر بثمن عقب قرار إقالة جميع أفراد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري بعد خروج مصر من دور الـ16 في بطولة أمم إفريقيا 2019.
كان حسام البدرى، المدير الفنى الحالى لمنتخب مصر الأول، استقر على 26 مارس المقبل موعداً لمباراة الفراعنة أمام توجو فى الجولة الثالثة من التصفيات، قبل أن يتم إخطار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بالموعد خلال الساعات الماضية، خاصة أن الكاف طلب حسم الموعد قبل يوم 7 فبراير الجارى.
وتقام مباراتا منتخب مصر الأول أمام توجو فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الأفريقية، على أن يحدد الجانب التوجولى موعد الجولة الرابعة ويخطر به الكاف واتحاد الكرة المصرى خلال الساعات المقبلة.
ورفض حسام البدرى إقامة مباريات ودية قبل مواجهتىّ توجو فى الفترة من 23 حتى 31 مارس المقبل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، نظراً لضيق الوقت بجانب خوف المدير الفنى من حدوث إصابات داخل الفريق قبل المباراتين المرتقبتين، لاسيما أن مباريات الدورى تشهد حالة من الضغط ما يصيب اللاعبين بالإجهاد.
واستقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، على ضم 5 لاعبين من المنتخب الأولمبى لقائمة الفراعنة للمعسكر المقبل .. واتفق أعضاء الجهاز الفنى على ضم كل من رمضان صبحى ومصطفى محمد وأحمد ياسر ريان وأحمد حمدى وأكرم توفيق للمعسكر المقبل.
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