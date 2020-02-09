شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاسماعيلى والزمالك اليوم الاحد 9 / 2 / 2020 بالدوري المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الزمالك ضيفاً ثقيلا على نظيره الإسماعيلى على ستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام ، في مواجهة يدخلها الفارس الأبيض منتشياً بعد الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة ليعوض تعثره الأخير أمام وادى دجلة، فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، فى الجولة الخامسة عشر من منافسات المسابقة المحلية ، بينما خسر الدراويش من أسوان بهدفين مقابل هدف في إطار نفس الجولة.

موعد مباراة الاسماعيلى والزمالك

تقام مباراة الاسماعيلى والزمالك في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الاحد ، وتمثل مباراة الليلة مواجهة فرنسية خالصة بين الثنائى كارتيرون مدرب الزمالك وجوميز مدرب الإسماعيلى.

موقف الزمالك والاسماعيلى في جدول الدوري

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يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 8 وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكهم 10 أهداف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 3 وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

التشكيل المتوقع للزمالك والاسماعيلى

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الدراويش مكون من : "محمد أبو جبل وحازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى وطارق حامد وأحمد زيزو وأمامهما أوناجم وأوباما ومصطفى محمد وأشرف بن شرقى".

فيما يبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الزمالك مكون من : "محمد فوزى - أسامة إبراهيم – باهر المحمدى – إبراهيم أبو اليزيد – محمود البدرى -همام طارق – دونجا – أحمد مدبولى – بيكيتى سيلفا – فخر الدين بن يوسف – شيلونجو".

ويفقد الاسماعيلى جهود عدد من لاعبيه في مباراة الزمالك هم محمد حمدى زكى وأحمد أيمن للإصابة، ومحمد هاشم للإيقاف بعدما تعرضه للطرد خلال مباراة أسوان الماضية، بينما لم يتحدد موقف الأوغندى باتريك كادو، المنضم حديثا من نهضة بركان المغربى، من المشاركة أمام الزمالك، نظرا لوصوله للإسماعيلية ظهر الخميس الماضى، وتم قيده محليا وعربيا.