شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ عن نور الدين: لا نعيش حياتنا للتعليق على لقطات حدثت فى السبعينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلي، التعليق على أداء الحكم إبراهيم نور الدين الذى أدار مباراة الفريق أمام بيراميدز، والتي جمعتهما مساء الخميس الماضى ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية: ممكن نعترض على موقف أو لعبة حدثت في حينها، لكن لا نعيش سنين حياتنا للتعليق على لقطات تحكيمية حدثت في السبعينيات والثمانينيات".

وكان نادي بيراميدز أرسل شكوى رسمية لاتحاد الكرة، ضد الحكم إبراهيم نور الدين بداعى تسبب الحكم فى خسارة بيراميدز بعدما احتسب هدف أليو ديانج فى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء لينتهى بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وطالب نادي بيراميدز في شكواه عدم تعيين الحكم إبراهيم نور الدين لإدارة أي مباراة أخرى للفريق بعدما تسبب في الخسارة، وأشار بيراميدز فى شكواه إلى أن تاريخ مشكلات إبراهيم نور الدين وأزماته في المباريات التي يديرها لا تخفى على أحد، وعلى رأسها لقاء الترجي والفيصلي في نهائي البطولة العربية باستاد الإسكندرية، متعجبا من قرار تعيين نور الدين بتاريخه الحافل بالأزمات لإدارة مباراة بقوة لقاءات بيراميدز والأهلي.

والتمس النادي في شكواه رفع البطاقات التي أشهرها الحكم خلال اللقاء للاعبي بيراميدز وإعادة النظر فيها مرة أخرى، كما طالب بأن يدير حكاما أجانب جميع مبارياته التي يواجه فيها فريقي الأهلي والزمالك مستقبلا، سواء في الدوري أو الكأس على أن يتكفل النادي تكاليف استقدام أطقم الحكام.

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النادي أضاف في الشكوى بأن لجنة المسابقات تحاسب المخطئ من الأجهزة الفنية واللاعبين، متسائلا عمن يحاسب الحكم المخطئ، خاصة بعد خروجه بتصريحات عبر أحد القنوات عقب المباراة، في مخالفة لتعليمات عدم الحديث بالنسبة للحكام، كما وضع صورة مهينة -وفقًا لوصف مسئولو بيراميدز - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لاستفزاز النادي بعد اللقاء.

وطالب النادي بالتحقيق مع إبراهيم نور الدين بعدما شاهد الجميع كيف تسبب بأخطائه في خسارة الفريق لثلاث نقاط، بعدما غير قراره في كرة الهدف بدون سبب مفهوم، بل وتدخل بالحديث مع لاعبي بيراميدز، ما تسبب في إرباكهم، وتسجيل الهدف الثاني للنادي الأهلي، ومن قبله احتساب هدف التعادل للمنافس من تسلل واضح، بل والإمعان في تصرفاته الغير مبررة بإشهار البطاقة الحمراء للاعبين من الفريق بحجة قيامهما بالاعتراض على قراره الغريب باحتساب الهدف الثاني، كما لم يقم الحكم بواجبه نحو حماية لاعبي بيراميدز من عنف لاعبي الفريق المنافس خلال المباراة، وما ترتب عليه خروج نجم الفريق عمر جابر مصابا في الشوط الأول وخسارة جهوده في ظل الغيابات الكثيرة في القوام الأساسي للفريق قبل بداية المباراة.

الخطاب قال إن لجنة الحكام شاهدت أخطاء الحكم نفسه ضد الفريق في مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت يوم 16 يناير الماضي ما أفقد الفريق الفوز، وقرر النادي حينها استكمال اللقاء رغم الأخطاء حفاظا على المسابقة وانتظامها.