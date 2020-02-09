شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يكشف موقف تجديد الرباعى وارتدائه تشرت الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
ورد سيد عبد الحفيظ، على تصريحات هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اقترابه فى وقت سابق من الانتقال إلى الزمالك، قائلاً: "لم أسعى للانتقال إلى نادي الزمالك واحترم المهندس هاني زادة جدا ولكن لم اسعى للانتقال إلى الزمالك وأي لاعب في الأهلي وهو عنده 19 سنة كل الأندية بتكلموا فمن الطبيعي أن يكون طلبني الزمالك ولكني لم أسعى للانتقال للزمالك ولم أوافق" .
وكان هانى زادة، كشف أنه تفاوض مرتين مع سيد عبد الحفيظ عندما كان لاعبًا فى صفوف الأهلي، من أجل الانضمام إلى نادى الزمالك واللعب بقميص الفريق الأبيض، وقال هانى زادة لـ"الخليج 365"، "عقدت جلستين مع سيد عبد الحفيظ، إحداهما فى أحد الفنادق القريبة من نادى الزمالك والأخرى فى منزل المندوه الحسينى أمين صندوق النادى فى ذلك التوقيت"، وأكد هانى زادة أن سيد عبد الحفيظ كانت لديه رغبة فى اللعب للزمالك، إلا أنه كان يعانى من إصابة فى الركبة أدت لعدم التعاقد معه، كما سبق وانضم جمال عبد الحميد من الأهلى إلى الزمالك ووصف ذلك الأمر بالاحتراف الذى قلب الأوضاع فى مصر، على حد قوله.
ويواصل الأهلى تدريباته ظهر اليوم، السبت؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش وهى المباراة التى يستعيد الفريق خلالها جهود رامى ربيعة لتدعيم دفاع القلعة الحمراء بعدما غاب عن لقاء بيراميدز الأخير فى الدورى للإيقاف، فيما تبدو حظو السنغالى آليو بادجى مهاجم الفريق فى المشاركة أمام الطلائع ضعيفة بسبب سفره إلى بلاده أمس لتجديد جواز سفره ومن المقرر أن يصل غداً، وبذلك ستكون فرص مشاركته فى لقاء الطلائع ضعيفة.
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