شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يكشف موقف تجديد الرباعى وارتدائه تشرت الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن آخر التطورات في ملف التجديد للرباعي شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور ووليد سليمان، قائلاً فى تصريحات تلفزيوينة قائلا: "قررنا تأجيل التجديد للرباعي حتى انتهاء شهر فبراير الجاري نستعد لخوض 5 مباريات مهمة أمام طلائع الجيش والمصري والزمالك في السوبر المصري والدوري المصري وأخيرا صن داونز وسنؤجل ذلك الملف حتى انتهاء الشهر" .

ورد سيد عبد الحفيظ، على تصريحات هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اقترابه فى وقت سابق من الانتقال إلى الزمالك، قائلاً: "لم أسعى للانتقال إلى نادي الزمالك واحترم المهندس هاني زادة جدا ولكن لم اسعى للانتقال إلى الزمالك وأي لاعب في الأهلي وهو عنده 19 سنة كل الأندية بتكلموا فمن الطبيعي أن يكون طلبني الزمالك ولكني لم أسعى للانتقال للزمالك ولم أوافق" . Advertisements وكان هانى زادة، كشف أنه تفاوض مرتين مع سيد عبد الحفيظ عندما كان لاعبًا فى صفوف الأهلي، من أجل الانضمام إلى نادى الزمالك واللعب بقميص الفريق الأبيض، وقال هانى زادة لـ"الخليج 365"، "عقدت جلستين مع سيد عبد الحفيظ، إحداهما فى أحد الفنادق القريبة من نادى الزمالك والأخرى فى منزل المندوه الحسينى أمين صندوق النادى فى ذلك التوقيت"، وأكد هانى زادة أن سيد عبد الحفيظ كانت لديه رغبة فى اللعب للزمالك، إلا أنه كان يعانى من إصابة فى الركبة أدت لعدم التعاقد معه، كما سبق وانضم جمال عبد الحميد من الأهلى إلى الزمالك ووصف ذلك الأمر بالاحتراف الذى قلب الأوضاع فى مصر، على حد قوله.

على جانب أخر، بدأ الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر دراسة فريق طلائع الجيش بالفيديو، استعدادا لمواجهة الفريقين المقرر لها بعد غد الاثنين فى الجولة السابعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز، وحصل الجهاز الفنى على عدة تسجيلات لمواجهات طلائع الجيش الأخيرة أمام أندية إف سى مصر والاتحاد والإسماعيلى وحرس الحدود والمقاصة ووادى دجلة؛ لتحديد نقاط القوة والضعف فى صفوف المنافس قبل مواجهة الاثنين المقبل، ويدخل الأهلى معسكراً مغلقا غدا؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة .