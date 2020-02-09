شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغني في "جلابية بارتي" في المغرب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مجدي عبد الغني عضو مجلس اتحاد الكرة، صورة له اثناء زيارته لدولة المغرب، عبر حسابه بموقع الصور انستجرام، وهو يرتدي ملابس المغرب التقليدية بالجلباب الأبيض وبصحبه عدد من أصدقائه، وكتب قائلاً "جلابية بارتي في كازا المغرب".

وسرعان ما حصد عضو مجلس أتحاد الكرة، على الكثير من التعليقات الساخرة على الصورة التي نشرها منذ دقائق، بالإضافة إلى استقبال حار من جمهور الكرة في المغرب في التعليقات والترحيب به.

وعلى سياق آخر، كانت محكمة جنح الدقي، قد قررت قبول معارضة مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على حكم حبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، شكلًا وفى الموضوع تأييد الحكم المعارض فيه وحبسه.

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كان مجدى عبد الغنى اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وكان عدد من أقارب مجدى عبد الغنى من مستحقي الميراث أقاموا دعوى اختصوه فيها هو وآخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم فى محطة بنزين بالوراق.

وعلق عبد الغني على حكم حبسه قائلاً " وعن حكم حبسه قال،: "أنا أحترم القضاء 100 %، للأسف بعد ما قدمنا المستندات والأوراق التى تفيد بأننى غير مسئول عن التركة أصلا.. والمطلوب حاليا هو الريع .. والريع ليس له علاقة بالميراث، القاضى الذى أصدر الحكم الغيابى لم يغير رأيه وترك الموضوع للاستئناف".