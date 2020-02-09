شكرا لقرائتكم خبر عن خناقة بين أمح الدولي وصلاح أمين لاعب مصر المقاصة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مشجع النادي الأهلي الشهير، أمح الدولي، متابعيه، بمقطع فيديو جديد له مع صلاح أمين لاعب نادي مصر المقاصة، وهما يتشاجران بشكل كوميدي، عبر حسابه الشخصي بانستجرام، وسرعان ما حصد عدد مشاهدات كبير.

وحصل أمح منذ أيام، على درع "يوتيوب" الفضى، حيث حققت القناة أكثر من 17 مليون مشاهدة فى أقل من عام، ونشر أمح صورة تجمعه بأحمد الشيخ لاعب النادى الأهلى، وعلق عليها: "ربنا يخليك ليا يا حبيبى اتبسط وفرحت اوي احلي مفاجأة حصلتلى فى حياتى أنا مش عارف اقولك ايه انتا ديما بتفرحنى وبتبسطنى بحبك يا شيخ .. الحمد لله حصلت علي درع اليوتيوب".

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كما شارك أمح منذ أيام، بمقطع فيديو من احتفاله مع حسين الشحات بوصول الأهلى لدور الـ 8 من دورى أبطال أفريقيا عقب الفوز على فريق الهلال، وظهر مع النجم حسين الشحات وهم يرقصان على أحد الأغاني الشعبية احتفالات بصعود الأهلي على حساب الهلال السودانى، وعلق على الفيديو قائلا: "فرحة حسين الشحات وامح الدولى بالصعود وكسبرة".