شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشربيني يواجه لاعب هونج كونج في نصف نهائي موتور سيتي للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، منافسات الدور نصف النهائي ببطولة موتور سيتي لرجال الإسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 5 فبراير الجاري حتى العاشر من نفس الشهر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 76 ألف دولار.

وكان محمد الشربيني لاعب سموحة، قد تأهل إلى منافسات هذا الدور من بين 5 مصريين شاركوا بمنافسات البطولة وهم: زاهد سالم، مروان الشوربجي، محمد أبو الغار وكريم الحمامي.

وفاز محمد الشربيني على منافسه الكولومبي ميجيل رودريجيز في مباراة الدور ربع النهائي، بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 28 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-4, 11-8.

ويواجه محمد الشربيني منافسه ليو أو لاعب هونج كونج في الوقت الذي يلاقي فيه البيروفي دييجو إلياس، منافسه الفرنسي بنجامين أوبرت.

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ومنذ انطلاق الموسم الجاري فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجاري، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصد كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الرابع عالميًا لرجال الإسكواش بطولة ايدينبرج التي أقيمت باسكتلندا في فبراير الجاري، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتي مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الإسكواش لتتوج بثاني ألقابها منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة في انطلاق موسم الإسكواش 2019/2020.