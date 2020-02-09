شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأثقال البارالمبى تصل اليوم من نيجيريا بكأس المركز الثانى لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعود فجر اليوم بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبى ، إلى مصر قادمة من أبوجا ، بعد انتهاء المشاركة فى بطولة كأس العالم المؤهلة للدورة البارالمبية التى تقام بطوكيو 2020 ، بعد تحقيق 12 ميدالية متنوعة مقسمة الى 3 ذهبيات ، و 6 فضيات ، و 3 برونزيات

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وحققت مصر المركز الثانى في الترتيب العام للبطولة و التي شارك يها بعثة تضم كل من طه عادل، شريف عثمان، محمود صبرى، متولى مطحنة، محمد صبحى، هانى محسن، بالإضافة إلى محمد السيد، ورحاب رضوان، و فاطمة محروس، فاطمة عمر بالإضافة إلى أمل حنفى، وراندا تاج الدين، ونادية فكرى، ويرافقهم الجهاز الفنى المكون من محمود نبيل، وشعبان يحيى مدربين ومحمد عوض إداريا.

أحرز الميداليات محمد صبحى ذهبية ، وشريف عثمان ذهبية ، رحاب احمد ذهبية ، محمد السيد فضية ، امل محمود فضية ، نادية فكرى فضية ، محمود صبرى فضية ،فاطمة عمر فضية ، فاطمة محروس فضية ، راندا تاج برونزية ، متولى مطحنة برونزية ، طه عادل برونزية ، وهانى محسن مركز رابع

يشارك فى البطولة 200 لاعب من 21 دولة مشاركة فى المنافسات، وهو ما يعكس حالة من التنافس الشديد لتأهيل أكبر قدر من اللاعبين.

ومن المقرر أن يستقبل البعثة أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة في المطار خلال عودتهم .