تصريحات السبت| كريم شحاتة يتحدى مرتضى منصور.. وعبد الحفيظ يرد على تصريحات هاني زادة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم السبت 8 فبراير 2020.

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن تقرير حكم مباراة بيراميدز والأهلي

كشف أحمد حسن، المشرف العام السابق على الكرة في نادي بيراميدز، مفاجأة بشأن تقرير الحكم إبراهيم نور الدين في مباراة الفريق أمام الأهلي، مؤكدًا أنه احتسب ركلة جزاء للفريق الأحمر قبل أني يأتي هدف الفوز.

سيد عبد الحفيظ: الأهلي ينتظر عرضًا فنلنديًا لصالح جمعة

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أن إدارة ناديه تنتظر عرضًا من أحد أندية الدوري الفنلندي للتعاقد مع صالح جمعة صانع ألعاب الفريق.

عبد الحفيظ يرد على تصريحات هاني زادة بشأن رغبته في اللعب للزمالك

رد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، على تصريحات هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والتي ذكر خلالها أنه سبق دخل في مفاوضات مع عبد الحفيظ، للانتقال إلى القلعة البيضاء.

مصدر لمصراوي: عمرو جمال سيدعم هجوم الطلائع أمام الأهلي بالدوري

أكد مصدر مقرب من عمرو جمال لاعب الأهلي المعار إلى صفوف طلائع الجيش، مشاركته في مباراة الفريقين المقبلة بالدوري المصري.

الخليج 365 يحاور قائد منتخب الصالات.. عن أصعب مباراة والاستعداد للمونديال

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حجز منتخب مصر لكرة الصالات تذكرة التأهل إلى بطولة كأس العالم في ليتوانيا 2020، رغم الخسارة في نهائي كأس أفريقيا أمام المغرب أصحاب الأرض بنتيجة 5 أهداف دون رد.

عبد الحفيظ: الطلائع فريق مميز فنيًا.. ونريد موصلة الانتصارات

شدد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية مباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها بعد غدٍ الاثنين في الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

عمار حمدي لمصراوي: لن ألعب أمام الأهلي

قال عمار حمدي، لاعب طلائع الجيش المعار من صفوف النادي الأهلي، إنه لن يخوض مباراة فريقه المقبلة أمام الأهلي في الدوري.

عبد الحفيظ: استمرار الانتصارات يزيد من دوافع اللاعبين.. ومباراة الطلائع مهمة

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش هامة، لافتًا إلى أن مواصلة الانتصارات أمر ضروري لأنها تزيد من دوافع اللاعبين.

غريب يكشف وعد الجنايني له..والقائمة الأولية للمنتخب الأولمبي استعدادا لطوكيو

تحدث شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن وعد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة بانتهاء مباريات الموسم الجاري من الدوري المصري قبل موعد انطلاق أولمبياد طوكيو 2020 بشهر كامل.

الأزمة تشتعل.. كريم شحاتة يتحدى مرتضى منصور

أكد كريم حسن شحاتة الإعلامي بقناة نادي الزمالك، أنه لن ينفذ القرار الذي اتخذه مرتضى منصور بالاستغناء عنه عقب استضافته الخبير التحكيمي أحمد الشناوي للتعليق على هدف الأهلي الثاني في بيراميدز.