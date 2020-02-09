غريب يكشف وعد الجنايني له..والقائمة الأولية للمنتخب الأولمبي استعدادا لطوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن وعد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة بانتهاء مباريات الموسم الجاري من الدوري المصري قبل موعد انطلاق أولمبياد طوكيو 2020 بشهر كامل.

وقال غريب في تصريحات عبر قناة النهار، إنه حتى الان لم يستقر على ى ثلاثي فوق السن الذي سينضم للقائمة النهائية للمنتحب الأولمبي، لافتا أنه استقر على 50 لاعبًا للتواجد في القائمة الأولية.

وأضاف، أنه طلب من لجنة إدارة اتحاد الكرة ضرورة إنهاء المسابقات المحلية قبل موعد أولمبياد طوكيو بشهر على الأقل.

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وأوضح، أنه عمرو الجنايني اجتمع معه وأبلغه بأن الدوري المصري سينتهي في الموعد الذي طلبته، ليحصل على الوقت الكافي للإعداد لطوكيو.

وأشار مدرب المنتخب الأولمبي، أن الدوري بدأ في سبتمبر وسينتهي قبل يوم 20 يونيو، الأمر طبيعي وليس به أي ضغط.

وأكد أنه تلقى عدة عروض لإقامة مباريات ودية قبل طوكيو من عدد الدول بينها اليابان وكوريا الجنوبية والإمارات وإسبانيا وذلك خلال فترة توقف مارس.

وأتم تصريحاته:" أريد خوض مباراتين وليس واحدة، ولكن لم استقر على المنافسين حتى الآن".