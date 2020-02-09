النشرة الرياضية..صلاح يُرزق بمولودته الثانية.. وبيراميدز يشكو حكم مباراته أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأحداث الرياضية ليوم السبت 8 فبراير 2020.

رونالدو ينفرد برقم قياسي مع يوفنتوس

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سلسلته التهديفية مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري بعدما نجح في زيارة شباك هيلاس فيرونا ضمن منافسات الأسبوع الـ23 للدوري الإيطالي مساء السبت.

مرتضى يعلن استغناء قناة الزمالك عن كريم حسن شحاتة وتوجيه الشكر له

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر للإعلامي كريم حسن شحاتة، مذيع برنامج زمالكاوي، بعد الاستغناء عن خدماته.

رسميا.. بيراميدز يشكو حكم مباراته أمام الأهلي.. ويطلب التحقيق معه

أرسل بيراميدز شكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد الحكم إبراهيم نور الدين الذي أدار مواجهة الأهلي في الدوري المصري، والتي انتهت بفوز قاتل للمارد الأحمر بنتيجة (2-1) يوم الخميس الماضي.

تحرك جديد من الأهلي لإقامة مباراة صنداونز في استاد القاهرة

قامت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب بمخاطبة كل من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ورئيس اتحاد الكرة عمرو الجنايني من أجل التواصل مع الجهات الأمنية لإقامة مباراة الأهلي وصنداونز بطل جنوب أفريقيا على استاد القاهرة.

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بسبب الرياح العاصفة.. تأجيل مباريات الأحد بالدوري الهولندي

قرر الاتحاد الهولندي لكرة القدم إلغاء كافة المباريات المقرر لها غدا الأحد في الدوري الهولندي الممتاز بسبب الرياح العاصفة.

رسميا.. الأهلي يعلن موعد مواجهة صنداونز

أرسلت ادارة النادي خطابا لاتحاد الكرة تحدد فيه 29 فبراير الجاري لمواجهة صنداونز بطل جنوب افريقيا في ذهاب دور الثمانية بدوري رابطة الأبطال.

اتحاد الكرة يُعلن مواعيد مباريات دور الـ 16 لكأس مصر

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد وملاعب دور الـ 16 لبطولة كأس مصر، عدا مباراة كل من الأهلي والزمالك لارتباطاتهما في الدوري وأفريقيا.

"عودة ساسي وغياب شيكا".. كارتيرون يعلن قائمة الفريق لمباراة الإسماعيلي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عن قائمته التي سيخوض بها مباراة الإسماعيلي والمقرر لها يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز.

"حدث سعيد لملك مصر".. صلاح يُرزق بمولودته الثانية

رُزق محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بمولودته الثانية؛ وهو الأمر الذي منع "مو" من السفر خارج إنجلترا خلال فترة الإجازة التي حصل عليها زملاؤه في ليفربول.