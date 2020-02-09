الأزمة تشتعل.. كريم شحاتة يتحدى مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد كريم حسن شحاتة الإعلامي بقناة نادي الزمالك، أنه لن ينفذ القرار الذي اتخذه مرتضى منصور بالاستغناء عنه عقب استضافته الخبير التحكيمي أحمد الشناوي للتعليق على هدف الأهلي الثاني في بيراميدز.

وأضاف كريم شحاتة في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" في ساعة مبكرة من اليوم الأحد :"تعرضت لضغوط غير طبيعية في قناة الزمالك، أنا متعاقد مع شركة إعلام المصريين وليس رئيس نادي الزمالك".

وتابع :"لم أظهر في قناة الزمالك لتنفيذ توجيهات رئيس النادي، منذ عملي في اليوم الأول بالقناة ورئيس النادي يرسل لي رسائل ليطلب مني تنفيذ تعليمات معينة".

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وأكمل :"أنا أتبع أسلوب خاص في عملي، أبلغت إعلام المصريين أن من الأفضل عدم التعامل مع رئيس الزمالك إلا أنهم أكدوا لي عدم التعامل معه على الاطلاق".

وضرب كريم شحاتة مثلاً قائلاً :"بعد فوز إنبي الأخير في الدوري هنأت حلمي طولان المدير الفني للفريق، إلا أنني فوجئت برسالة من رئيس الزمالك يطلب مني عدم الحديث عن طولان لأنه في خلاف معه".

وكان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أصدر قرارًا عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" بالاستغناء عن كريم حسن شحاتة (طالع التفاصيل).