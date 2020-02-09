رونالدو ينفرد برقم قياسي مع يوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سلسلته التهديفية مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري بعدما نجح في زيارة شباك هيلاس فيرونا ضمن منافسات الأسبوع الـ23 للدوري الإيطالي مساء السبت.

وتقدم يوفنتوس عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 64، قبل أن يسجل هيلاس فيرونا صاحب المركز السادس في الدوري هدفين، لينجح في تحويل تأخره على ملعبه إلى فوز بنتيجة (2-1).

وبات كريستيانو بهدفه في مرمى فيرونا أول لاعب في يوفنتوس ينجح في التسجيل في 10 مباريات متتالية في الدوري الإيطالي، محطمًا إنجاز المهاجم الفرنسي دافيد تريزيجيه الذي سجّل في تسع مباريات متتالية عام 2005.

وأصبح صاحب الـ34 عاما ثالث لاعب يسجل في 10 مباريات متتالية بالكالشيو، بعد جابرييل باتيستوتا الذي سجل في 11 مباراة متتالية مع فيرونتينا عام 1994، وإزيو باسكوتي مهاجم بولونيا (10 مباريات متتالية في 1962).

ووصل الأسطورة إلى هدفه رقم 51 في 71 مباراة مع يوفنتوس في جميع المسابقات، بواقع 28 هدفًا طوال الموسم الماضي و23 هدفًا حتى الآن في الموسم الجاري، منذ انضمامه للسيدة العجوز قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

ويعد كريستيانو، المنضم ليوفنتوس في صيف 2018، هو أكثر من سجل أهدافًا بالدوري الإيطالي (41 هدفا)، منذ تاريخ انتقاله للبيانكونيري مقابل 112 مليون يورو.

يُذكر أن رونالدو رفع رصيد أهدافه مع اليوفي في الكالشيو خلال الموسم الجاري (2019-20) إلى 20 هدفًا، ويفصله ستة أهداف عن شيرو ايموبيلي مهاجم لاتسيو متصدر ترتيب الهدافين برصيد 23 هدفًا.

إحصائية أهداف رونالدو (15) في آخر 10 مباريات على التوالي منذ الجولة 14 حتى الجولة 23:

هدف أمام ساسولو

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هدف في لاتسيو

هدفان في أودينيزي

هدف في سامبدوريا

هاتريك في كالياري

هدف في روما

هدفان في بارما

هدف في نابولي

هدفان في فيورنتينا

هدف في هيلاس فيرونا