أول تعليق من صنداونز على إصابة نجمه قبل موقعة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

علقّ بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب أفريقي على إصابة نجم الفريق ثابيلو مورينا خلال مباراة سوبر سبورت في إطار منافسات دور الـ16 الأول من مسابقة كأس جنوب أفريقيا.

وقال المدير الفني لفريق صنداونز في تصريحات عبر صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية :"ليس لدي معلومة حول إصابته حتى الآن، لكن نشعر بالحزن لأننا نحتاجه في مباريات دوري الأبطال، أعتقد أن الإصابة جاءت في الكاحل".

وتابع موسيماني تصريحاته :"نشعر بخيبة أمل لأننا في حاجة إليه لمباريات دوري الأبطال بجانب باقي الموسم، لكن هذه هيّ كرة القدم ولابد التعامل مع هذه الأمور بأسلوب محترف".

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وكان ثابيلو مورينا صنع هدف الفوز لفريقه في مباراة سبور سبورت إلا أنه تعرض للإصابة ليخرج من اللقاء في الدقيقة 71.

صنداونز أمامه موقعة في دوري أبطال أفريقيا من خلال مواجهة الأهلي في مباراة دور الثمانية من عمر البطولة القارية حيث ستقام المباراة الأولى في مصر وتحديدًا في 29 من الشهر الجاري، بينما تقام الإياب في جنوب أفريقيا وتحديدًا في 6 أو 7 مارس المقبل.

وتعد هذه المواجهة ثأرية لصالح الأهلي بعد الخسارة من صنداونز في النسخة الماضية بخمسة أهداف دون رد في مباراة الذهاب قبل أن يرد الفريق الأحمر بالفوز بهدف دون رد.