محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم السبت 8 فبراير 2020 بمختلف البطولات. الدوري الإيطالي أهداف مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا الدوري الألماني أهداف مباراة باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند Advertisements الدوري المصري أهداف مباراة أسوان والاتحاد أهداف مباراة نادي مصر وسموحة اهداف مباراة المقاصة والانتاج الحربي

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كانت هذه تفاصيل خبر أهداف السبت.. رباعية باير ليفركوزن في دورتموند.. وثنائية يوفنتوس أمام فيرونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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