أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن تقرير حكم مباراة بيراميدز والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف أحمد حسن، المشرف العام السابق على الكرة في نادي بيراميدز، مفاجأة بشأن تقرير الحكم إبراهيم نور الدين في مباراة الفريق أمام الأهلي، مؤكدًا أنه احتسب ركلة جزاء للفريق الأحمر قبل أني يأتي هدف الفوز.

وفاز الأهلي على بيراميدز (2-1) في الدوري الخميس الماضي، وأثار الهدف الثاني للأحمر الذي جاء في الوقت القاتل جدلًا واسعًا بعدما لُعبت ركنية سريعة أثناء وجود الكرة في يد حارس المرمى المهدي سليمان.

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وقال أحمد حسن، في تصريحات هاتفية عبر قناة "النهار" السبت: "سأكشف مفاجأة لم يلاحظها أحد، وهي أن الحكم إبراهيم نور الدين احتسب ركلة جزاء للأهلي قبل هدف الفوز، حيث أشار بيده اليمنى التي تشير لوجود مخالفة".

وأضاف: "إبراهيم نور الدين أكد في تقريره بشأن المباراة أنه احتسب ركلة جزاء لصالح كهربا، لكن الحكم المساعد أخبره في (السماعات) بأن آخر لاعب لمس الكرة هو مدافع بيراميدز، قبل أن يلغي قراره ويحتسب ركلة ركنية".

وأتم "الصقر" تصريحاته قائلا: "كل ما قلته سيتم الكشف عنه في تقرير الحكم بشأن مباراة بيراميدز والأهلي، الذي سيظهر خلال الساعات المقبلة".