سيد عبد الحفيظ: الأهلي ينتظر عرضًا فنلنديًا لصالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أن إدارة ناديه تنتظر عرضًا من أحد أندية الدوري الفنلندي للتعاقد مع صالح جمعة صانع ألعاب الفريق.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة النهار لبرنامج "نمبر وان"، إنه في ظل استمرار فترة القيد ببعض الدوريات الأوروبية فاللاعب صالح جمعة سينتقل إلى هناك.

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وأضاف، أن إدارة الأهلي تنتظر عرضًا من أحد الدول التي لم تنتهي بها فترة القيد حتى الآن من أجل ضم صالح جمعة، وتحديدًا من الدوري الفنلندي.

وانتقل عبد الحفيظ للحديث عن كأس السوبر المصري أمام الزمالك، مشيرا إلى أن بعثة الفريق ستسافر يوم 17 فبراير على أن نعود إلى مصر يوم 21 من نفس الشهر.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في الإمارات يوم 24 فبراير الجاري، في مباراة تحديد بطل كأس السوبر المصري عن الموسم الماضي.