عبد الحفيظ يرد على تصريحات هاني زادة بشأن رغبته في اللعب للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
رد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، على تصريحات هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والتي ذكر خلالها أنه سبق دخل في مفاوضات مع عبد الحفيظ، للانتقال إلى القلعة البيضاء.
وفي وقت سابق قال زادة في تصريحات لقناة الحدث اليوم:" فاوضت سيد عبد الحفيظ في وقت سابق، وعقدنا جلسة معه في منزل المندوه الحسيني, أمين صندوق الزمالك في ذلك الوقت".
وأضاف: "سيد كان عاوز يلعب في الزمالك، ولكن كانت لديه إصابة في الركبة منعته من إتمام التعاقد".
وردا على تلك التصريحات أكد سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية لقناة النهار عبر برنامج "نمبر وان": "هاني زادة هو شخص محترم للغاية، لكن أنا لا أتذكر شيء عن هذا الأمر."
وأضاف: "لا أتذكر إن كانت هذه المفاوضات رسمية أم مجرد مكالمة هاتفية، وعمومًا إذا حدث ذلك، فإن المكالمة لا تقلل مني، ولا تزيده شرف."
وأتم: "بالطبع أحاديث مثل هذه تنال اهتمام كبير من المتابعين، لأن الأمور التي تجمع الأهلي والزمالك تكون مثيرة، فهناك من يعتبر إلتقاط صورة، صفقة قرن، وإذا تفاوض نادي مع لاعب في الأهلي عمره 19 عامًا يعتبر حدث."
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