انطلاق الأدوار التمهيدية لبطولة زيد الدولية لتنس للسيدات

تنطلق اليوم الاحد فعاليات بطولة زيد الدولية للتنس للسيدات البالغ مجموع جوائزها 100 ألف دولار ومقامة على ملاعب نادى زيد بمدينة 6 اكتوبر. وتبدأ اليوم الاحد منافسات الادوار التمهيدية بمشاركة 32 لاعبة من مختلف انحاء العالم وبينهن لاعبتنا المصرية هالة هشام . اما الثلاثى ميار شريف وساندرا سمير ولميس الحسين فسوف يشاركن فى الادوار الرئيسية للبطولة مباشرة. فسوف يشاركن فى الادوار الرئيسية للبطولة مباشرة. وكانت اللاعبات قد وصلن إلى القاهرة وبدان التدريبات على مجمع ملاعب تنس نادى زيد الذى يضم اربعة ملاعب على اعلى مستوى تضاهى به افضل الملاعب العالمية.

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