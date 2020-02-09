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"المنيا" يحشد 19 لاعبًا استعدادًا لمباراة بني سويف

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 أعلن طارق السكران المدير الفني للمنيا، عن جاهزية الفريق للمباراة المرتقبة، اليوم الاحد،  أمام فريق بني سويف، في الثانية والنصف ظهرا بملعب استاد جامعة المنيا، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر بالممتاز "ب".

 

وضم السكران 19 لاعبا لمباراة الغد ، وهم كل من ، 

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محمد حسانين - عبد الكافي رجب ( حراس مرمى ) احمدكاستيلا - ايمن ناصر - عباس مصطفى - محمود المنشاوي - احمد رضا - برسوم محروس - محمد شديد - محمد ثروت - محمد عبدالمحسن - بدوى عاشور - احمد عصام - محمد سماره - محمد على صادق - كامل احمد - على دياب- شعبان عبدالحميد - عمرو عثمان. بينما يغيب لاعبين للاصابة .

 

وهم: المهاجم احمد أشرف ، عقب اصابته بقطع في الغضروف ، وقطع جزئي بالرباط الصليبي، والمهاجم حسام حسن عقب فكه الجبص من قدمه.

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