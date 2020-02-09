"المنيا" يحشد 19 لاعبًا استعدادًا لمباراة بني سويف

أعلن طارق السكران المدير الفني للمنيا، عن جاهزية الفريق للمباراة المرتقبة، اليوم الاحد، أمام فريق بني سويف، في الثانية والنصف ظهرا بملعب استاد جامعة المنيا، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر بالممتاز "ب".
وضم السكران 19 لاعبا لمباراة الغد ، وهم كل من ،
وهم: المهاجم احمد أشرف ، عقب اصابته بقطع في الغضروف ، وقطع جزئي بالرباط الصليبي، والمهاجم حسام حسن عقب فكه الجبص من قدمه.
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