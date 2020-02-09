رونالدو يحطم الأرقام القياسية رغم خسارة يوفنتوس

قدم كريستيانو رونالدو مباراة قوية وسجل هدفًا في شباك هيلاس فيرونا رغم خسارة البيانكونيري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

رغم الخسارة حل يوفنتوس موقتًا في المركز الأول في ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 54 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان الذي جمع 51 نقطة، ويقابل غدًا ميلان في ديربي ميلانو.

وتقدم إليكم "بوابة الوفد" أهم الارقام التي حطمها رونالدو.

- كريستيانو رونالدو، أول لاعب يسجل ليوفنتوس في الدوري الإيطالي

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الدرجة الأولى في 10 مباريات متتالية

- البرتغالي يتبقى له هدفًا وحيدًا ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم الأرجنتيني جبريال عمر باتيستوتا صاحب سلسلة التهديف في مباريات متتالية بـ 11 هدفًا.

- رونالدو صاحب الـ 35 عاما حطم الرقم القياسي باسم الفرنسي ديفيد تريزيجيه والذي سجل للبيانكونيري في تسع مباريات متتالية في "السيريا آي".