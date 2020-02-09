يوفنتوس يسقط أمام هيلاس فيرونا بثنائية في الدوري الإيطالي

فاز فريق هيلاس فيرونا علي نظيره يوفنتوس بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمنمنافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي.

جاء الهدف اأول في الدقيقة 65 عن طريق كريستيامو رونالدو ، من خلال هجمة مرتدة سريعة من لاعبي يوفنتوس بمجموعة من التمريرات المتبادلة بين رونالدو ورودريجو بينتانكور أنهاها الأخير بتمريرة بينية متقنة للأول المنطلق

بشكل سريع خلف مدافعي فيرونا والذي تمكن من ترويض الكرة على حدود منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة أرضية في الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك.وفي الدقيقة 71، إستطاع فريق هيلاس فيرونا أن يدرك هدف التعادل عن طريق لاعبه فابيو بوريني، من خلال خطأ فادح من ميراليم بيانيتش في إبعاد الكرة على حدود منطقة الجزاء استغله بوريني وتمكن من استخلاص الكرة وسدد كرة أرضية سكنت مرمي تشيزني حارس مرمي اليوفي.

ثم في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، تمكن فريق هيلاس فيرونا من تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب جيامباولو باتزيني من ركلة جزاء سددها اللاعب ببراعة لتسكن الشباك.

وبتلك النتيجة يبقي فريق يوفنتوس متصدرا لتتيب الدوري الإيطالي حتب الأن برصيد 54 نقطة، بينما يرتفع رصيد هيلاس فيرونا ليصل إلي النقطة 34 محتلا المركز السادس.