سيد عبد الحفيظ يكشف آخر التطورات في ملف التجديد للرباعي إكرامي وفتحي وعاشور وسليمان

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن آخر التطورات في ملف التجديد للرباعي شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور ووليد سليمان. عاشور ووليد سليمان. وقال عبدالحفيظ : "قررنا تأجيل التجديد للرباعي حتى انتهاء شهر فبراير الجاري". وتابع مدير الكرة بالأهلي: "نستعد لخوض 5 مباريات مهمة أمام طلائع الجيش والمصري والزمالك في السوبر المصري والدوري المصري وأخيرا صن داونز وسنؤجل ذلك الملف حتى انتهاء الشهر".

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