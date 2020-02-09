كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موعد سفر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد سفر الفريق الأحمر إلى الإمارات استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر المحلي. الأهلي، عن موعد سفر الفريق الأحمر إلى الإمارات استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر المحلي. وقال عبدالحفيظ : "نسافر يوم 17 فبراير استعدادا لمباراة السوبر على أن نعود بعد المباراة يوم 21 فبراير".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيد عبد الحفيظ يكشف عن موعد سفر الأهلي إلى الإمارات لمواجهة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.