سيد عبد الحفيظ يرد على هاني زادة بشأن انتقاله للزمالك

رد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على تصريحات هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، باقتراب عبدالحفيظ من الانتقال إلى الزمالك.
وقال عبدالحفيظ : "لم أسعى للانتقال إلى نادي الزمالك"، وتابع مدير الكرة بالأهلي: "احترم المهندس هاني زادة جدا ولكن لماسعى للانتقال إلى الزمالك".
وأتم: "أي لاعب في الأهلي وهو عنده 19 سنة كل الأندية بتكلموا فمن الطبيعي أن يكون طلبني الزمالك ولكني لم أسعى للانتقال للزمالك ولم أوافق".
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