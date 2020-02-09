سيد عبد الحفيظ يكشف موقف النادي الأهلي من تأجيل لقاء القمة أمام الزمالك

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موقف النادي الأهلي من تأجيل لقاء القمة أمام الزمالك في تأجيل لقاء القمة أمام الزمالك في الدوري المصري المقرر له يوم 24 فبراير. وقال عبدالحفيظ : "الزمالك فضل التأجيل وله حرية الرأي ولكن نحن نتمسك بالموعد ولنا رأينا"

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