أمونيكي: سنقاتل من أجل تحقيق الانتصارات

أكد النيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفني لفريق مصر المقاصة أن الأداء لم يكن جيّدًا في الشوط الأول من عمر لقاء الإنتاج الحربي الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما في الجولة السابعة عشر للدوري.

وقال إيمانويل إن فريقه تحسن في الشوط الثاني بعد الضغط على دفاع الإنتاج الحربي بشكل أكبر.

وأكد أنه لا يعلم مدى صحة هدف الإنتاج الحربي وكونه من تسلل أو هدف صحيح موضحًا أن إصابة الملجاشي

بولان فوافي أربكت حساباته ولكنه تعامل مع الأمر سريعًا.وأشار إلى أن المقاصة ليست في ترتيب جيَّد وفي المركز قبل الأخير ولكنه سعيد بالعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين وسيقاتلوا من أجل تحقيق الانتصارات.وأوضح أن مسئوليته كمدرب تحسين نتائج الفريق ويعمل تحت أي ظروف.